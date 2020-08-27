Міністри закордонних справ ЄС розпочинають обговорення санкцій проти Білорусі

Міністри закордонних справ ЄС 27 і 28 серпня в Берліні проведуть неофіційні переговори, на яких обговорюватимуться санкції проти Білорусі через суперечливі президентські вибори та репресії проти мирних протестувальників.

За повідомленнями, Євросоюз уже погодився запровадити санкції проти 15–20 осіб, яких звинувачують в участі у фальсифікаціях виборів або репресіях після голосування 9 серпня.

Як повідомила німецька інформагенція DPA з посиланням на неназване джерело, учасники переговорів у Берліні намагатимуться досягти політичної згоди щодо запропонованого списку осіб, що дозволить офіційно затвердити санкції проти них.

Міліція в Мінську 26 серпня заарештувала щонайменше 20 людей, які зібралися на столичній площі Незалежності у 18-й день протестів проти офіційних результатів виборів, які демонстранти вважають сфальсифікованими.