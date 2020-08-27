Польща відновила видачу віз білорусам

Уряд Польщі вирішив відновити видачу віз білорусам, повідомили 27 серпня в офісі польського прем’єр-міністра.

«Ми розробляємо програми допомоги нашим східним сусідам, – сказав керівник офісу голови уряду Польщі Міхал Дворчик. – Вчора прем’єр-міністр вирішив відновити нормальну роботу консульств і видачу віз».

Досі польські візи видавали лише людям, які приїжджали до Польщі зі службовою чи гуманітарною метою, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Тим часом, Литва через ситуацію після виборів у Білорусі також дозволила в’їзд білорусам, які подорожують із «особливими гуманітарними політичними цілями». Жертви репресій можуть потрапити до Литви з особливих гуманітарних причин.

Україна у зв’язку з пандемією коронавірусу вирішила запровадити заборону на в’їзд іноземців на свою територію.

Водночас, за словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, будуть винятки, в тому числі для білоруських громадян, змушених залишити свою країну під загрозою репресій за участь у масових акціях протесту проти фальсифікацій на виборах.

Україна закриває кордон з 29 серпня по 28 вересня.

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