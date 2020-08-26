Білоруси зможуть заїжджати на територію України, попри заборону на в’їзд для іноземців – депутат

Громадяни Білорусі зможуть заїжджати на територію України, попри заборону на в’їзд для іноземців, повідомив народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в телеграмі.

«Заборона не стосуватиметься тих, хто має документи на проживання тут. Також виняток зробили для громадян Білорусі, які через протести в країні і дій режиму диктатора Лукашенка захочуть приїхати в Україну», – написав Гончаренко.

26 серпня Кабінет міністрів з опівночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонив в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.