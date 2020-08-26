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26 серпня 2020, Київ 20:48
Новини | Політика

Білоруси зможуть заїжджати на територію України, попри заборону на в’їзд для іноземців – депутат

26 серпня Кабінет міністрів заборонив в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу

Громадяни Білорусі зможуть заїжджати на територію України, попри заборону на в’їзд для іноземців, повідомив народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в телеграмі.

«Заборона не стосуватиметься тих, хто має документи на проживання тут. Також виняток зробили для громадян Білорусі, які через протести в країні і дій режиму диктатора Лукашенка захочуть приїхати в Україну», – написав Гончаренко.

26 серпня Кабінет міністрів з опівночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонив в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.

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