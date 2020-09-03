Білорусь: Лукашенко змінив частину керівників силового блоку

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 вересня змінив державного секретаря Ради безпеки Білорусі, голови Комітету державної безпеки і призначив виконувача обов’язків голови Комітету державного контролю. Про це повідомляє телеканал «Настоящее время» з посиланням на наближений до білоруської влади телеграм-канал «Пул первого».

Держсекретарем Ради безпеки Білорусі дотепер працював Андрій Равка, головою КДБ – Валерій Вакульчик.

Згодом офіційна інформагенція «БелТА» повідомила, що Вакульчик призначений держсекретарем Ради безпеки Білорусі. Іван Тертель, який очолював Комітет державного контролю, став головою КДБ, а виконувачем обов’язків голови Комітету державного контролю тепер буде Василь Герасимов (дотепер – перший заступник голови відомства).

У Білорусі 9 серпня розпочалися протести, це сталося після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Учасники протестів вважають, що підсумки виборів сфальсифікували, а насправді перемогла Світлана Тихановська. Щодня на вулиці виходять тисячі демонстрантів. У перші дні влада жорстоко розганяла їх, потім затримувати людей стали вибірково.

Більшість країн Європи, США і кілька інших країн не визнали результати виборів у Білорусі і засудили насильство щодо протестувальників і членів опозиції.