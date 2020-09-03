Затриманих у Мінську журналістів відправили до ізолятора

Журналістів білоруських ЗМІ, затриманих 1 вересня під час акції протесту студентів у Мінську, відправили до Центру ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Суд Жовтневого району Мінська ввечері 2 вересня повторно відправив до районного відділу міліції на доопрацювання і усунення недоліків справи всіх шести затриманих журналістів: Олексія Суднікова і Надії Калініної з видання TUT.BY, Сергія Щоголєва, Микити Дуболека і Марії Єлешевіч із «Комсомольської правди в Білорусі», а також Андрія Шавлюга з агенції БелаПАН.

Колеги затриманих репортерів прийшли підтримати їх до будівлі відділку міліції з плакатами «Свободу журналістам!» і «Це я «при виконанні».

Журналісти були затримані під час виконання професійних обов’язків. Їм закидають порушення порядку організації або проведення масових заходів. Затриманим загрожує штраф або адміністративний арешт.

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Учасники протестів вважають, що підсумки виборів сфальсифікували, а насправді перемогла Світлана Тихановська. Щодня на вулиці виходять тисячі демонстрантів. У перші дні влада жорстоко розганяла їх, потім затримувати людей стали вибірково.

Більшість країн Європи, США і кілька інших країн не визнали результати виборів у Білорусі і засудили насильство щодо протестувальників і членів опозиції.