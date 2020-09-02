У Мінську судять журналістів, які висвітлювали протести

У Мінську 2 вересня відбудеться суд над журналістами, затриманими 1 вересня під час роботи на мітингу. За повідомленням сайту TUT.BY, біля будівлі районного управління внутрішніх справ Жовтневого району в Мінську збираються люди, які прийшли підтримати підсудних. Деякі журналісти на знак солідарності із затриманими колегами провели тут усю ніч. Всього їх було близько 40.

Репортерів, як повідомили в міліції, судитимуть за статтею 23.34 «№Порушення порядку організації або проведення масових заходів». За нею передбачене покарання у вигляді штрафу або адміністративного арешту.

Суд відбудеться по відеозв’язку близько 14:00 (мінський час збігається з київським), повідомив представник Жовтневого РУВС.

Зараз у райвідділку перебувають шестеро журналістів.

Білоруська асоціація журналістів вимагає негайного звільнення затриманих.

Журналістів, які висвітлювали напередодні протести в Мінську, затримали близько 17:00 біля стадіону «Динамо» і доставили в РУВС Жовтневого району «для перевірки документів». TUT.BY нагадує, що журналісти мають сині жилети з написом «ПРЕСА» на спині. Крім того, у них є бейджі з фотографією і назвою видання, яке вони представляють. Усі затримані журналісти виконували професійні обов’язки і висвітлювали події в Мінську.

29 серпня в Мінську позбавили акредитації кореспондента телеканалу «Настоящее время» Романа Васюковича. Також були позбавлені акредитації МЗС кореспонденти білоруської служби Радіо Свобода Алесь Дащинський, Олег Грузділович, Уладзь Гридзін і Олександра Динько. Без цього документа журналісти не зможуть працювати в країні.