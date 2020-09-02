Олександр Лукашук

Заступник держсекретаря США Стівен Біган закликав звільнити несправедливо затриманих та припинити насильство в Білорусі, обговорив роль Росії та США у вирішенні конфронтації та висловив захоплення мужністю білорусів. Американський урядовець дав ексклюзивне інтерв’ю Олександрові Лукашуку, директору Білоруської служби Радіо Свобода.

«Ми не бачимо ніякого прогресу»

Лукашук: Пане Біган, минув тиждень після вашої поїздки до регіону та виступу у Відні. В ОБСЄ ви закликали до негайного припинення насильства проти білоруського народу та звільнення несправедливо затриманих, зокрема Віталія Шклярова, громадянина США. Як ви оцінюєте події, що відбулися в Білорусі відтоді – чи бачите ви прогрес?

Ми розглядаємо додаткові заходи, необхідні для тиску на білоруську владу

Біган: Ми не бачимо ніякого прогресу. І ми розглядаємо додаткові заходи, необхідні для тиску на білоруську владу з метою вжити заходів, яких потребує не лише їхня власна Конституція, звичайна гідність і справедливість, а й зобов’язання уряду Білорусі, згідно зі статутом ОБСЄ та Загальною декларацією прав людини ООН. Уряд Білорусі має певні зобов’язання, які він не виконує, і міжнародне співтовариство буде далі наполягати на їхньому виконанні.

Я хочу повторити, що нашими основними вимогами є негайне звільнення несправедливо затриманих, включно з Віталієм Шкляровим, який утримується в полоні без будь-яких законних підстав, і щодо припинення насильства проти протестувальників, яке ми спостерігаємо, може не таке драматичне, як відразу після виборів, але останніми днями ми бачимо це знову... Прогрес недостатній, і ми обговорюємо додаткові заходи тиску, ми працюємо над цим.

Чи буде Трамп говорити з Путіним про Білорусь

Лукашук: Невдовзі після президентських виборів у Білорусі президент США Дональд Трамп написав, що може настати час, коли він обговорить ситуацію в Білорусі із Володимиром Путіним. Чи ваш візит до Москви був якоюсь мірою підготовкою до цієї дискусії?

Біган: Я поїхав до Москви за вказівкою державного секретаря, і це відповідає політиці президента – завжди подавати чіткий сигнал: чого ми чекаємо від розвитку цього конфлікту між керівником Білорусі та його власним народом, а так само, щоб наголосити на важливості всіх країн, які підтримують Білорусь та її народ і його право обирати своє керівництво на вільних і чесних виборах.

Існує розуміння того, що будь-яке втручання, особливо військове, матиме дуже негативні наслідки для відносин Росії зі США, а також із нашими європейськими союзниками

У Росії ми вели довгі, глибокі та детальні дискусії з різними співрозмовниками, зокрема між міністром закордонних справ Лавровим та мною. Зараз, я думаю, принаймні існує розуміння того, що будь-яке втручання, особливо військове, матиме дуже негативні наслідки для відносин Росії зі США, а також із нашими європейськими союзниками.

Тим не менше, ми також вивчали, чи можливий – або неможливий – спільний підхід до процесів у Білорусі, щоб досягти доброго результату, яким, за нашим визначенням, є вже названі мною цілі. Дискусія з росіянами була детальною та глибокою, і вона тривала у Відні з російськими представниками в ОБСЄ. Я хотів би додати, що на сесії ОБСЄ на тему сприяння діалогу між владою та громадянським суспільством Білорусі жодна країна явно не заперечувала проти цієї ініціативи. Я б сказав, що підтримка була величезною, а в певних випадках деякі країни були стримані, але я не почув прямих заперечень цієї ініціативи. Мені дуже приємно, що така можливість залишається цілком реальною, і це також було нашим посланням у Москві.

Лукашук: В останні роки США намагалися підтримати білоруську незалежність. Санкції були призупинені, чільні американські дипломати відвідали Мінськ. З ініціативи державного секретаря Майка Помпео Білорусь почала закуповувати американську нафту. Озираючись назад, чи не була така політика врегулювання відносин неправильною? Чи досі Сполучені Штати розглядають Олександра Лукашенка як партнера в захисті суверенітету Білорусі?

США ніколи не розглядали Білорусь як поле конкуренції між Заходом та Сходом, і ми не розглядаємо її у такому сенсі зараз

Біган: США ніколи не хотіли конфлікту чи напруги у відносинах із Білоруссю. Протягом 29 років незалежності Білорусі, з перших її днів, включно зі зусиллями різних американських адміністрацій та моїми власними в 90–х роках, Сполучені Штати шукали конструктивних відносин із Білоруссю. США ніколи не розглядали Білорусь як поле конкуренції між Заходом та Сходом, і ми не розглядаємо її у такому сенсі зараз.

Звичайно, ми та наші європейські партнери в країнах Балтики, як і Росія, намагалися залучити керівництво Білорусі до розмови, яка призвела б до більш стабільної – і, чесно кажучи, справедливішої – ситуації в Білорусі. Наразі ці зусилля були безуспішними. Але я хочу наголосити, що уряд Сполучених Штатів не намагається визначити, хто буде президентом Білорусі. Це точно не ми повинні вирішувати, це не наша роль. І ми робимо все можливе, щоб не перетворити це на суперечку про особистості. Для нас головним фактором, який ми підтримуємо, є право народу Білорусі визначати свою владу шляхом вільних і чесних виборів із незалежним спостереженням.

... Я закликаю всіх прочитати всі 146 статей Конституції Білорусі, де детально та чітко викладені права та повноваження народу Білорусі, які були явно порушені владою 9 серпня.

Чи відстають США від Європи у відповіді на події в Білорусі?

Лукашук: Латвія, Литва та Естонія ввели санкції проти керівництва Білорусі; Раніше Україна відкликала свого посла, Євросоюз також оголосив про санкції проти режиму та допомогу жертвам. Чи згодні ви з тим, що Європа лідирує в цих питаннях, а США відстають?

Поляки та литовці заслуговують на особливу похвалу за свої зусилля, за рішучу підтримку народу Білорусі. Це також стосується також країн Балтії, України та багатьох держав-учасниць ОБСЄ

Біган: Звичайно, Сполучені Штати разом із багатьма країнами та організаціями в усьому світі беруть участь в зусиллях із реагування на жахливе насильство, жорстокість та фальсифікації виборів, які ми спостерігали в Білорусі. Сюди входять, насамперед, наші партнери в Центральній та Східній Європі.

Я думаю, що поляки та литовці заслуговують на особливу похвалу за свої зусилля, за свою рішучу підтримку народу Білорусі. Це також стосується також країн Балтії, України та багатьох держав-учасниць ОБСЄ, які рішуче підтримали ініціативу голови ОБСЄ щодо участі в посередництві. І, звичайно, сюди входять наші партнери з Європейського союзу, а також наш близький друг і союзник Канада. Усі вони показали себе сильними лідерами, і ми надзвичайно тісно координуємо свої дії.

Ми зі свого боку будемо продовжувати активно брати участь у намаганнях досягнути мирного та справедливого результату для народу Білорусі. Про це свідчить рішення державного секретаря відправити мене як представника США на дуже важливі та делікатні переговори в Литві, Москві, Україні та Австрії минулого тижня. США не прагнуть зробити себе центром усього цього, і це не суперечка між Сходом та Заходом. Це конфлікт між правителем Білорусі та його власним народом. Ми разом із партнерами намагаємось тримати це на першому плані. Вирішувати не нам, не Євросоюзові, не комусь іще – вирішувати білоруському народові.

Що ж до вашого конкретного запитання про санкції, я би сказав лише, що США ніколи не скасовували санкцій проти Білорусі. Ми спостерігаємо дуже позитивні кроки Європейського союзу та держав-членів ЄС у накладенні санкцій, і ми будемо дуже тісно співпрацювати з ними, щоб гарантувати, що їхні дії відповідають санкціям, які ми вже ввели і ніколи не скасовували, навіть намагаючись вступити в діалог із владою Білорусі. У всіх відношеннях наші зусилля будуть відповідати їхнім зусиллям – і не лише наших європейських партнерів, але й уряду Канади.

На першому плані не змагання за лідерство чи за те, хто є голосом Заходу. Мова йде про народ Білорусі

Але на першому плані не змагання за лідерство чи за те, хто є голосом Заходу. Мова йде про народ Білорусі. І ми всі захоплені мужністю чоловіків та жінок – особливо жінок – які демонструють лідерство у протистоянні авторитарному правлінню білоруської влади. Дійсно, я вважаю, що ми всі настільки вражені тим, як усе відбувається, що це надихає нас ще активніше шукати шляхів підтримки права білоруського народу обирати свою владу.

Білоруський конфлікт – внутрішній чи геополітичний

Лукашук: Пане Біган, кілька разів під час нашої сьогоднішньої розмови, як і раніше у Відні, ви наголошували, що США та ЄС із Канадою розглядають конфронтацію в Білорусі як конфлікт між народом та владою. Але чи не здається вам, що нинішній глухий кут у Білорусі на наших очах переходить із внутрішнього в геополітичний? Погодьтеся, звучить виразна інтонація: Росія проти Заходу. Після заяв президента Путіна про можливість дислокації у Білорусі, військ, поліцейських формувань, того, що Лукашенко збирається до Москви... Ви не бачите небезпеки перетворення ситуації в Білорусі на геополітичну конкуренцію?

Біган: Ми чітко заявили, і я чітко сказав у Москві, що, хоча ми не прагнемо геополітичного конфлікту і не розглядаємо це як такий конфлікт, будуть істотні наслідки для відносин між Росією та США, між Росією та Європою. Я не говорю зараз за європейців, я просто аналітично міркую.

Останні чотири роки були дуже складними в американсько-російських відносинах, але не виключено, що вони ще погіршуватимуться. І однією з речей, яка обмежить можливості будь-якого президента, незалежно від результатів наших виборів, у розвитку більш плідних відносин із Росією в будь-якій сфері, було би пряме втручання Росії. На мою думку, російська влада це розуміє і не прагне такого результату.

Я вважав, що заяви про відправку резервних сил безпеки до Білорусі були недоречними, невдалими. Це не те, що потрібно Білорусі, чого треба білоруському народові. Гадаю, що якби російська влада була абсолютно чесною... – вони б не розглядали обставини в Білорусі, принаймні причини нинішньої кризи, якось інакше, ніж ми. Вони розуміють рішення, які призвели до цього, і я не думаю, що вони вітають це більше за нас. Але, врешті-решт, рішення прийде шляхом забезпечення права білоруського народу обирати свою владу.

Звичайно, все можливо. Уряди здатні приймати неправильні рішення. Я б сказав, що це було б дуже невдале рішення, і ми дуже наполегливо працюємо, щоб воно не матеріалізувалося. Окрім вимовлених слів, які ви згадували, до цього часу ми не бачили прямих доказів цього, і ми, безумовно, продовжимо наші зусилля щодо запобігання подібним подіям.

Слово до білорусів

Лукашук: Пане Біган, ви найчільніший американський урядовець, який одразу після виборів говорить до нашої аудиторії в Білорусі. Що б ви сказали на прощання?

Біган: Я мав честь говорити про це минулої п’ятниці, виступаючи перед 57 членами ОБСЄ, які висловили глибоке співчуття та підтримку народові Білорусі:

На шляху до своєї мети ви, білоруси, маєте підтримку всього світу

Ви, народ Білорусі, нагадали нам, наскільки важливі демократія та свобода. Ми захоплюємося мужністю, яку ви продемонстрували, і зичимо вам усього найкращого. Ми запевняємо вас, що будемо співпрацювати якомога тісніше, щоб забезпечити ваше право обирати власну владу на вільних і чесних виборах із незалежним спостереженням, гарантоване вашою Конституцією та відповідними міжнародними документами. Знайте, що на шляху до цієї мети ви маєте підтримку всього світу.

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