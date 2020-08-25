Протести в Білорусі, ситуацію з Навальним обговорив заступник держсекретаря США з головою МЗС Росії

Поточна ситуація в Білорусі та стан російського опозиціонера Олексія Навального – серед тем зустрічі, яку провів заступник держсекретаря США Стівен Біган із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок.

«Заступник Держсекретаря Біган засудив застосування насильства проти народу Білорусі і висловив підтримку суверенітету Білорусі та права народу на самовизначення», – написала у твітері речниця американського посольства в Росії Ребекка Росс.

Під час зустрічі «Біган також висловив глибоке занепокоєння станом російського опозиціонера Олексія Навального, вплив на російське громадянське суспільство повідомлень про його отруєння і наголосив на важливості прозорості та свободи слова в будь-якому демократичному суспільстві», – повідомила речниця.

В окремій серії твітів речниця наголосила на заявах посла США в Росії Джона Саллівана про те, що повідомлення німецької клініки про отруєння Навального в Росії «вимагають невідкладного, всеохопного розслідування російською владою, щоб притягнути до відповідальності сторони, що стоять за цими діями».

Напереоні в Литві Біган провів зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Цього тижня Біган здійснює візити до Вільнюса, Москви та Києва «для зустрічей із урядовцями та обговорення регіональних і міжнародних проблем», раніше повідомив Держдепартамент США.