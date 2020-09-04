У «ЄС» заявляють про зрив затримання «вагнерівців» «кимось із Офісу президента України»

Парламентська фракція «Європейська солідарність» заявляє про існування доказів того, що операція українських спецслужб із затримання причетних до злочинів в Україні членів так званої «приватної військової компанії Вагнера» була зірвана «кимось із Офісу президента України». Про це 4 вересня на брифінгу у Верховній Раді заявив депутат із фракції «ЄС» Володимир Ар’єв.

«У мене є повний пакет документів щодо всіх «вагнерівців», задокументованих українськими спецслужбами. Протоколи розшифровок розмов вербувальника з «вагнерівцями», підписані старшим слідчим СБУ, підозри, які направлялись в суд і підписані відповідальною особою офісу генерального прокурора... Все доводить ціничну брехню влади, яка намагалася приховати факт проведення цієї операції, яка, насправді, є унікальною і показує наскільки якісно українські спецслужби навчились працювати в бойових умовах з 2014 року», – написав згодом Ар’єв у фейсбуці.

У «Європейській солідарності» наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії з цього питання у Верховній Раді України.

«Слідчу комісію вимагають військові, родини загиблих. Мають повне право знати, чому вбивці захисників України уникнули покарання», – ідеться в повідомленні.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін назвав затримання групи з понад трьох десятків росіян у Білорусі спільною операцією українських і американських спецслужб.

«Просто їх затягли на територію Білорусії і представили як можливу ударну силу для розгойдування ситуації під час передвиборної кампанії... Це операція українських спецслужб спільно з американськими», – твердить Путін.

Служба зовнішньої розвідки України 19 серпня заявила, що повідомлення про участь українських спецслужб у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі є «спеціальною інформаційною операцією», що має «російське походження».

Раніше Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.