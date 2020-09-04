Мінцифри створило сайт для допомоги білоруським ІТ-шникам із переїздом в Україну

Міністерство цифрової трансформації України створило спеціальний портал, який має допомогти працівникам білоруських ІТ-компаній переїжджати на роботу в Україну. Про це заявив 4 вересня голова відомства Михайло Федоров, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Ми відкриваємо спеціальний вебпортал, на якому є вся інформація, щоб спеціалісти могли переїхати в Україну, попрацювати тут певний час або взагалі залишитися в Україні. Служба підтримки працює в режимі 24/7 і вже допомагає спеціалістам з Білорусі. Для нас сьогодні дуже важливо правильно організувати цей процес, щоб показати гнучкість нашої держави, що ми можемо швидко адаптуватися, ухвалювати рішення та допомагати творчим людям з усього світу», – сказав Федоров.

Своєю чергою, заступник міністра цифрової трансформації Олександр Барняков додав, що за останні два тижні в Україну в’їхало понад 4,5 тисячі білоруських громадян.

«З них близько 300 представників ІТ-індустрії, яким ми допомогли приїхати сюди, отримати документи, знайти місце і почати працювати з України», – заявив він.

Зокрема, представники вебпорталу belarustoukraine.com у співпраці з українськими компаніями та ІТ-спільнотою допомагають білоруським ІТ-спеціалістам офіційно працевлаштуватися в Україні та отримати дозвіл на проживання.

Водночас Федоров заявив про намір створити до початку 2021 року віртуальну вільну економічну зону для ІТ-компаній із особливим податковим, фінансовим та правовим режимом. За його словами, цей проект називається «Дія.City», а законодавчу базу розроблятиме Денис Алейніков – один з авторів законодавства про діяльність білоруського «Парку високих технологій».

Міністр заявив, що Алейніков тепер працюватиме його радником, головним юридичним фахівцем та «амбасадором проєкту «Дія.City» у країнах СНД та Європі».

«Для мене «Дія.City» – не замість Парку високих технологій, а разом. Ми братні народи, і я хочу, щоб весь світовий топ ІТ-продуктів, перша їх «десятка» були з прапорами України та Білорусі», – сказав Алейніков.

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Денис Алейніков - старший партнер юридичної фірми «Алейніков та партнери». Він був одним із авторів указу Олександра Лукашенко «Про розвиток цифрової економіки». Пізніше приєднався до Ради з розвитку цифрової економіки, створеної білоруським урядом.

14 серпня Федоров вперше повідомив, що уряд України пропонує переїзд та працевлаштування білоруським IT-фахівцям, які відчули проблеми в роботі через дії влади Білорусі під час масових протестів у цій країні.