Уряд України пропонує переїзд IT-фахівцям із Білорусі

Уряд України пропонує переїзд та працевлаштування білоруським IT-фахівцям, які відчули проблеми в роботі через дії влади Білорусі під час масових протестів у цій країні. Про це 14 серпня заявив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ми розуміємо, які на сьогодні є проблеми для креативної та IT-індустрії – погано, нестабільно працює інтернет, нестабільно працює банківська система, і тому сьогодні ми виділили спеціалістів, які працюють 24/7, щоб допомогти переїхати компаніям та спеціалістам в Україну. Ми допоможемо отримати квоти, які нещодавно виділив наш уряд, для того, щоб IT-спеціалісти Білорусі змогли офіційно працевлаштуватися в Україні, відкрити власну справу, і ця процедура спрощує можливість отримати посвідку на проживання в Україні. Не може креативна та IT-індустрія розвиватися, коли в країні є насильство», – сказав Федоров.

Під час масових акцій протесту, які розпочалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, білоруська влада вдалася до масового відключення інтернету. Метою такого відключення було блокування координації дій між протестувальниками. Фактично такі рішення влади спричинили значні проблеми в роботі не лише розвинутого в Білорусі IT-сектора, а й у роботі банківської системи – неможливо було зняти готівку в банкоматах або розрахуватися карткою в магазині.

Від четверга, 13 серпня, блокування інтернету в Білорусі припинилося.