Тихановська закликає ООН спрямувати до Білорусі спостережну місію

Кандидатка в президенти Білорусії, суперниця Олександра Лукашенка Світлана Тихановська закликала Організацію об’єднаних націй направити до Білорусі міжнародну групу спостерігачів, щоб зафіксувати те, що відбувається в країні. Про це вона сказала під виступу на неформальній зустрічі Ради безпеки ООН 4 вересня.

Зустріч відбулася за так званою «формулою Арріа». Тихановська, яка наразі перебуває в Литві, виступила на ній через відеозв’язок.

«Ми закликаємо ООН спрямувати до Білорусі невідкладну міжнародну моніторингову місію для документування ситуації на місцях. Ми вимагаємо дозволу на в’їзд і вільне переміщення спеціальному доповідачеві ООН по ситуації з правами людини в Білорусі», – сказала Тихановська.

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Вона також закликала провести спеціальне засідання Ради з прав людини ООН, присвячене ситуації в Білорусі. Вона зазначила, що сили безпеки непропорційно застосовують силу проти учасників протесту, порушуючи права людини і не поважаючи людську гідність.

Білоруська опозиціонерка закликала міжнародне співтовариство «застосовувати весь механізм для припинення насильства», в тому числі запровадити санкції проти тих, хто здійснював порушення під час виборів і, як вона висловилася, «злочини проти людства».

У Білорусі 9 серпня розпочалися протести, це сталося після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Учасники протестів вважають, що підсумки виборів сфальсифікували, а насправді перемогла Світлана Тихановська. Щодня на вулиці виходять тисячі демонстрантів. У перші дні влада жорстоко розганяла їх, потім затримувати людей стали вибірково.

Більшість країн Європи, США і кілька інших країн не визнали результати виборів у Білорусі і засудили насильство щодо протестувальників і членів опозиції.