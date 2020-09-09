У Кремлі назвали «нісенітницею» розмови про поглинання Білорусі Росією

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав «абсолютною нісенітницею» припущення про те, що в ході візиту в Москву президента Білорусі Олександра Лукашенка будуть ухвалені рішення про «поглинання» Білорусі Росією.

За словами Пєскова, в ході візиту будуть обговорюватися процеси інтеграції – але в рамках наявних структур, ЄАЕС, СНД і Союзної держави.

Дату візиту Пєсков не назвав. Низка ЗМІ з посилання на джерела сьогодні повідомляла, що Лукашенко може приїхати в Москву 14 вересня. Візит пройде на тлі масових протестів у Білорусі, які тривають вже місяць.

Країни Заходу, на відміну від Росії, не визнали підсумки виборів президента Білорусі 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Лукашенко.

Підтримка Лукашенка, відносини Москви з яким із початку року поступово погіршувалися, з боку Кремля привела до повідомлень про те, що в обмін на цю підтримку Москва буде домагатися поступок від білоруського президента, в тому числі з питання про інтеграцію.

В інтерв’ю кореспондентам чотирьох російських видань Лукашенко сказав, що інтеграція Білорусі з Росією відповідно до Союзного договору зараз неможлива. Він сказав, що потрібна економічна інтеграція, однак вона повинна бути «рівноправною».

Лукашенко також висловив думку, що акціями протесту в Білорусі керують якісь «могутні сили» з-за кордону. Найчастіше, говорячи про ці сили, він згадував «американців». «Управління ззовні. Керують американці з центру під Варшавою через телеграм-канали. Другий центр – це Чехія. А потім вже Литва і в Україні створюють опорні пункти, щоб впливати на Білорусь», – сказав, зокрема, президент Білорусі.

За його словами, хоча центр і розташований «під Варшавою», влада Польщі до його діяльності відношення не має.

І Захід, і Україна неодноразово заперечували втручання у справи Білорусі і закликали білоруську владу зупинити жорсткі дії проти протестувальників.

У Білорусі вже місяць тривають масові акції проти фальсифікацій на виборах і поліцейського насильства.

Білоруська опозиція сформувала Координаційну раду для переговорів із владою, однак Лукашенко відкинув можливість таких переговорів.

Із семи членів президії ради шестеро зараз арештовані або ж залишили Білорусь, в країні і на волі залишається тільки Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.