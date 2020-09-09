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09 вересня 2020, Київ 12:46
Політика

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов на Радіо Свобода

Початок ефіру о 12:40

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов в гостях в Української служби Радіо Свобода. У прямому ефірі говоримо про майбутнє їхньої країни: чим завершаться протести в Білорусі, подальші дії опозиції, запланована зустріч Путіна і Лукашенка, інтеграція з Росією, а також відносини з Україною, зокрема, чому білоруським опозиціонерам так важко дається відповідь на запитання: «Чий Крим?».

Антон Родненков та Іван Кравцов – білоруські опозиціонери, члени Координаційної ради з передачі влади в Білорусі. 8 вересня їх насильно видворили з Білорусі. Разом з ними до України намагалися доправити і одну з лідерок білоруської опозиції Марію Колесникову, але, за словами Кравцова і Родненкова, вона навмисно порвала свій паспорт, щоб залишитися у Білорусі. Наразі її місце перебування невідоме.

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