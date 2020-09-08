Тихановська в ПАРЄ: «Лукашенко не має законних підстав залишатися президентом Білорусі»

«Нам потрібен міжнародний тиск на людину, яка відчайдушно чіпляється за владу і порушує права людини», – заявила у вівторок, 8 вересня, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед Комітетом із політичних питань та демократії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Світлана Тихановська.

Лідерка білоруської опозиції вкотре наголосила, що Лукашенко не є легітимним главою держави. «Країни, які укладають угоди з Білоруссю, укладають їх на свій страх і ризик, і не можуть очікувати, що їх підтримають громадяни Білорусі та їхні чесно обрані представники», – наголосила вона.

«Громадяни Білорусі зараз борються за права людини. Але режим, який зараз діє в моїй країні, насміхається над цими цінностями», – зауважила Світлана Тихановська.

Моя країна, моя нація, мій народ зараз потребують допомоги. Нам потрібен міжнародний тиск на людину, яка відчайдушно чіпляється за владу і порушує права людини

За її словами, необхідно домогтися негайного звільнення всіх політичних в'язнів і розпочати діалог у білоруському суспільстві.

«Микола Статкевич і мій чоловік, Сергій Тихановський, перебувають у в’язниці. Сотні людей перебувають у в’язницях і зазнають насильства. Це не повинно бути нормою в Європі і в цивілізованому світі, – наголосила Тихановська. – А світ просто знову і знову стежить за тим, як знову і знову порушуються права людини і зневажається людська гідність».

«Моя країна, моя нація, мій народ зараз потребують допомоги. Нам потрібен міжнародний тиск на людину, яка відчайдушно чіпляється за владу і порушує права людини» – заявила опозиціонерка, назвавши ситуацію в Білорусі «неприпустимою».

Вона окремо згадала про викрадення членів Координаційної ради Марії Колеснікової, Антона Родненкова та Івана Кравцова.

Після Тихановської слово взяв Андрій Савіних, голова Постійної комісії з міжнародних справ парламенту Білорусі. Він ані словом не згадав про загиблих на протестах і про численні випадки катування затриманих у слідчих ізоляторах, але зазначив, що протести нібито були насильницькими і скоординованими.

«Білоруська влада має інформацію, що дії протестувальників були сплановані, в тому числі скоординовані з Польщі, – заявив Савіних. – Використовувані прийоми повторюють техніки управління Майданом в Україні. Були спроби й іншого іноземного втручання у справи Білорусі. Всупереч твердженням опонентів влади, протести в день голосування не були мирними: протестувальники застосували коктейлі Молотова, використовували палиці й арматуру». Савіних стверджує, що «були здійснені 11 наїздів на співробітників поліції з використанням автомобілів, понад 200 співробітників правоохоронних органів були госпіталізовані, в тому числі з численними переломами».

«Санкції – це шлях в нікуди, – окремо наголосив представник Лукашенка у своєму виступі в ПАРЄ. – Дискусія можлива тільки в рамках політичного процесу і в рамках нашого законодавства. Діалог не повинен відбуватися під тиском вулиці».

Білорусь не є членом Ради Європи, але з моменту призупинення її статусу запрошеного в 1997 році – після конституційного референдуму, не визнаного опозицією та міжнародним співтовариством – асамблея продовжує вести діалог із білоруською владою і часто запрошує білоруських політиків брати участь у засіданнях своїх комітетів.

За підсумками засідання 8 вересня генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що Рада Європи «серйозно стурбована» порушеннями прав людини в Білорусі та відновленням арештів представників громадянського суспільства і протестувальників.

Немає іншого шляху, крім як почати чесний і відкритий діалог із громадянським суспільством

«Від імені Ради Європи я закликаю керівництво Білорусі покласти край цим репресивним діям. Немає іншого шляху, крім як почати чесний і відкритий діалог із громадянським суспільством, щоб негайно підготувати і провести необхідні реформи. Рада Європи, як і раніше, готова запропонувати свою допомогу в цьому», – додала вона.

Нещодавно президент ПАРЄ Рік Дамс закликав до «всеохоплюючого національного політичного процесу» в Білорусі, щоб забезпечити мирну й демократичну передачу влади.

Світлана Тихановська, яка вже близько місяця перебуває в Литві, планує відвідати Варшаву пізніше цього тижня, щоб провести зустрічі з чільними польськими урядовцями.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори зі своїми опонентами та відкинув заклики провести нові вибори. Він планує «протягом декількох днів» відвідати Росію, як заявив 7 вересня речник президента Росії Володимира Путіна. Як повідомляється, Дмитро Пєсков сказав агентству ТАСС, що «підготовка йде повним ходом».

Напередодні візиту до Москви Олександр Лукашенко дав інтерв’ю російським ЗМІ.

Серед журналістів із Росії, які зібралися в мінському Палаці Незалежності на інтерв’ю з Лукашенком, була і Маргарита Симоньян, головна редакторка міжнародного телеканалу Russia Today.

Кореспондент телеканалу «Росія-1» Євген Рожков розповів про деякі моменти цього інтерв’ю у прямому ефірі програми «60 хвилин».

Що стосується протестів, то, за словами Олександра Лукашенка, їх підтримують американці, які діють через Польщу та Чехію.

Так, можливо, я трохи пересидів; так, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника

На запитання про внутрішні причини протестів Лукашенко відповів: «Так, можливо, я трохи пересидів; так, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але тільки я можу тепер захистити Білорусь».

Другою внутрішньою причиною протестів Лукашенко назвав той факт, що два нові покоління виросли і сформували невеликий прошарок «буржуйчиків», які прагнуть влади.

Зміст розмови не розголошується. Провладний білоруський телеграм-канал «Пул першого» лише опублікував фото, на якому Лукашенко та Симоньян стоять разом.

У Білорусі 9 серпня розпочалися протести, це сталося після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента.

Учасники протестів вважають, що підсумки виборів сфальсифікували, а насправді перемогла Світлана Тихановська. Щодня на вулиці виходять тисячі демонстрантів. У перші дні влада жорстоко розганяла їх, потім затримувати людей стали вибірково.