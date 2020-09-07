Протести у Білорусі: фото з «Маршу єдності» у Мінську

6 вересня у Мінську та інших містах Білорусі відбувся «Марш єдності». Вже четверту неділю поспіль у столиці країни відбуваються масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. У кожній із них брали участь сотні тисяч людей.

Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомив уже про 151 затриманого на акціях протесту в Мінську.



Влада Білорусі заявила про понад 600 затриманих 6 вересня.

Як повідомила Білоруська редакція Радіо Свобода, людей били кийками не тільки міліціонери й ОМОНівці, а й невідомі в масках і цивільному одязі. Схожі особи брали участь у затриманнях спільно з міліцією.

Щоденні масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль.

Протестувальники вимагають його відставки і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників мітингів.