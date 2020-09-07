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07 вересня 2020, Київ 15:00
Фотогалереї

Протести у Білорусі: фото з «Маршу єдності» у Мінську

6 вересня у Мінську та інших містах Білорусі відбувся «Марш єдності». Вже четверту неділю поспіль у столиці країни відбуваються масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. У кожній із них брали участь сотні тисяч людей.

Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомив уже про 151 затриманого на акціях протесту в Мінську.

Влада Білорусі заявила про понад 600 затриманих 6 вересня.

Як повідомила Білоруська редакція Радіо Свобода, людей били кийками не тільки міліціонери й ОМОНівці, а й невідомі в масках і цивільному одязі. Схожі особи брали участь у затриманнях спільно з міліцією.

Щоденні масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль.

Протестувальники вимагають його відставки і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників мітингів.

Фоторепортаж Білоруської редакції Радіо Свобода.
Ще до початку акції силовики відгородили стратегічні об&#39;єкти &ndash; стелу біля Музею історії війни та Палацу республіки
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Ще до початку акції силовики відгородили стратегічні об'єкти – стелу біля Музею історії війни та Палацу республіки
Тисячі людей на Жовтневій площі у Мінську
2 Тисячі людей на Жовтневій площі у Мінську
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ОМОНівці перекрили рух вулицями Мінська, зокрема на проспекті Незалежності між &laquo;ГУМом&raquo; та Національним банком
4 ОМОНівці перекрили рух вулицями Мінська, зокрема на проспекті Незалежності між «ГУМом» та Національним банком
Протестувальниці позують на камери на тлі спецтехніки та силовиків
5 Протестувальниці позують на камери на тлі спецтехніки та силовиків
ОМОНівці відгородилися від протестувальників колючим дротом&nbsp;
6 ОМОНівці відгородилися від протестувальників колючим дротом 
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Коли пішов дощ, демонстранти зайняли всю стоянку біля готелю &laquo;Вікторія&raquo;, навпроти Палацу незалежності у Мінську
10 Коли пішов дощ, демонстранти зайняли всю стоянку біля готелю «Вікторія», навпроти Палацу незалежності у Мінську
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Люди у парку Перемоги, біля Палацу незалежності
12 Люди у парку Перемоги, біля Палацу незалежності
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Близько 18:00 на перехресті вулиць Леніна та Інтернаціональної. Кордон силовиків став на перешкоді протестувальникам, які поверталися від стели
14 Близько 18:00 на перехресті вулиць Леніна та Інтернаціональної. Кордон силовиків став на перешкоді протестувальникам, які поверталися від стели
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Близько 18:30 у парку Перемоги ОМОНівці почали затримувати протестувальників
17 Близько 18:30 у парку Перемоги ОМОНівці почали затримувати протестувальників
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За розгоном спостерігали прессекретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмант та Дмитро Павліченко, екскомандир військової частини 3214, якого підозрюють у причетності до зникнень противників режиму
19 За розгоном спостерігали прессекретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмант та Дмитро Павліченко, екскомандир військової частини 3214, якого підозрюють у причетності до зникнень противників режиму
Під час жорстких затримань протестувальників чоловіки у масках побили скляні двері у кафе поблизу ТЦ &laquo;Немига&raquo;
20 Під час жорстких затримань протестувальників чоловіки у масках побили скляні двері у кафе поблизу ТЦ «Немига»

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