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06 вересня 2020, Київ 20:35
Новини | Міжнародні

Правозахисники заявляють про 151 затриманого у Мінську, МВС каже про сотні по країні

«Тобто це не одна і не дві сотні. Кого відпустять, а хто залишиться затриманим до суду – інформація буде тільки завтра вранці», – заявила речниця МВС Ольга Чемоданова

Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомляє вже про 151 затриманого на акціях протесту в Мінську 6 вересня.

За повідомленням білоруської служби Радіо Свобода, людей б’ють кийками не тільки міліціонери й омонівці, а й невідомі в масках і цивільному одязі. Схожі особи беруть участь у затриманнях спільно з міліцією.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що на даний час у країні «вже сотні затриманих».

«Тобто це не одна і не дві сотні. Кого відпустять, а хто залишиться затриманим до суду – інформація буде тільки завтра вранці», – заявила речниця МВС Ольга Чемоданова.

У Мінську тисячам людей, які вийшли на вулиці, перегородили дорогу – відео
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У Мінську тисячам людей, які вийшли на вулиці, перегородили дорогу – відео

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Правозахисники намагаються складати поіменні списки людей, схоплених на вулицях і вивезених в автозаках.

У Бресті затримано щонайменше 30 людей. «Весна» також має інформацію про затримання в Гродні, Барановичах, Могильові, Вітебську.

Щоденні масові протести в Білорусі почалися з дня президентських виборів 9 серпня проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль.

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Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів.

Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».

Як отримувати інформацію Білоруської служби Радіо Свобода

Білоруська влада заблокувала сайт Білоруської служби Радіо Свобода.

Як обійти заборону – тут.

Інформацію та відео також можна отримати у телеграмі Білоруської служби Радіо Свобода тут.

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