У Мінську на протестах 6 вересня затримали понад сто людей – правозахисники

Білоруський правозахисний центр «Весна» 6 вересня публікує прізвища й обставини затримання учасників акцій протесту, журналістів і просто жителів у Мінську й інших містах Білорусі, де тривають антивладні протести.

На даний час відомо про 101 затриманого в столиці Білорусі.

«Повідомляється, що в районі Мотовелозаводу в Мінську силовики затримали кількох людей, що стояли з біло-червоно-білими прапорами, – розповідають правозахисники. – Також біля станцій метро «Пушкінська» і «Схід» хапають людей з БЧБ-прапорами».

Серед затриманих у Мінську журналіст білоруського «Радіо Рація» Артем Сізінцев і еколог Ірина Сухій, її забрали з дому і відвезли в Радянський РУВС.

У Бресті затримано щонайменше 30 людей.

«Весна» також має інформацію про затримання в Гродні, Барановичах, Могильові (там був затриманий журналіст БелаПАН Алесь Асіпцов, його незабаром відпустили), Вітебську. Затриманому у Вітебську Артему Скуману розпилили в обличчя перцевий газ, коли посадили в міліцейський автобус.

6 вересня тисячі білорусів пройшли центральною частиною Мінська з вимогою відставки фактичного керівника країни Олександра Лукашенка.

Протестувальники пройшли кількома колонами до центру міста, скандуючи «Живе Білорусь» та «Ганьба».

Раніше в неділю силовики обнесли колючим дротом урядові будівлі та пам’ятники в центрі Мінська.

Поліція в посиленому режимі патрулювала станції метро, до центру міста підігнали бронетехніку. Також відомо про акції протесту в інших містах Білорусі.

Щоденні масові протести в Білорусі почалися з дня президентських виборів 9 серпня проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль.

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Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів.

Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».