Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: нагальної потреби немає, але може виникнути

Наразі немає нагальної необхідности переносити засідання Тристоронньої контактної групи, проте вона може з’явитися з часом, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Нагальної потреби в тому, щоб прямо зараз переносити «мінський процес» з Мінська, немає. Але ми безумовно розуміємо, що така потреба у будь-який момент може виникнути. І тому ми дивимося на можливі альтернативи. Але має настати сукупність факторів», – вважає Кулеба.

На його думку, введення російських військ в Білорусь – не єдиний сценарій, за якого доведеться розглядати таке перенесення.

«Можуть статися інші події, які зроблять Мінськ більш неприйнятним для розміщення там платформ, мінського переговорного майданчика. Різні: і гуманітарного, і політичного, і правозахисного, і розвідувального, і безпекового характеру», – вважає голова МЗС.

Він додав, що на ситуацію в Білорусі варто дивитися комплексно, не обмежуючись лише питанням можливої російської військової присутності.

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить підстав для зміни майданчика переговорів у межах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо ситуації на Донбасі.

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5 вересня стало 28-м днем щоденних масових протестів у Білорусі, які почалися з дня президентських виборів 9 серпня, проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль.

Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».