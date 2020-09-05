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05 вересня 2020, Київ 21:40
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Білорусь: акція протесту студентів у Мінську почалася із затримань

Білорусь: акція протесту студентів у Мінську почалася із затримань
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Білорусь: акція протесту студентів у Мінську почалася із затримань

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У суботу на 28-й день протестів кілька десятків студентів Білоруського державного університету в Мінську зібралися біля будівлі головного корпусу і колоною вирушили в місто. Дорогою їх почали затримувати невідомі у масках. Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на портали TUT.BY та Onliner.by, щонайменше 15 студентів заштовхнули в автотранспорт і відвезли у невідомому напрямку. У Білорусі тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками з боку співробітників силових структур. Студенти мінських вишів також виходять на марші на підтримку чесних виборів і проти поліцейського свавілля. Наймасштабнішою стала хода 1 вересня, в якій взяли участь тисячі людей. Силовики відреагували жорсткими затриманнями. За даними МВС Білорусі, за один день студентських протестів затримали 128 осіб. (Reuters)

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