Зеленський не бачить підстав для відмови від Мінська як майданчика для переговорів ТКГ

Президент України Володимир Зеленський не бачить підстав для зміни майданчика переговорів у межах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо ситуації на Донбасі.

«Ми вдячні кожній країні, яка нам пропонує майданчик для цих важливих перемовин, але зараз усі розмови в форматі Мінська відбуваються у відеоформаті через COVID-19. Тому я вважаю, що від майданчика зараз, чи від міста, чи місця це не залежить зовсім. Залежить тільки від людей, які залучені до ТКГ. Тому я думаю, що дуже рано говорити про зміну міста. І я вважаю, що неправильно особливо зараз це робити», сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Тристороння контактна група через пандемію коронавірусної інфекції продовжить засідання в режимі онлайн, питання про зміну мінського переговорного майданчика через події в Білорусі наразі не стоїть.

Обурення частини українського суспільства викликали останні дії білоруської влади, зокрема, затримання в Мінську громадян України без будь-яких правових підстав. Також Білорусь вирішила передати Росії понад 30 затриманих під Мінськом членів так званої «приватної військової компанії Вагнера», більшість із яких українська влада вважає причетними до злочинів на Донбасі. Київ звертався до влади Білорусі із запитом про екстрадицію цих осіб, але в Мінську ухвалили рішення повернути затриманих до Росії.

У Білорусі майже два тижні тривають масові акції протесту, учасники яких незгодні з офіційними результатами виборів. У перші дні протестів силовики затримали кілька тисяч учасників протестів. Демонстранти заявляли про побиття і тортури з боку співробітників органів внутрішніх справ.

9 серпня в країні відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав понад 80% голосів виборців, а опозиційна кандидатка Світлана Тихановська – трохи більш як 10%.