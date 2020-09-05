У Білорусі відбулися нові протести і нові затримання, зокрема журналістів

У Білорусі відбулася низка нових акцій протесту, їхніх учасників, як і попередніми днями, затримували силовики. Серед затриманих були й журналісти.

Найчисленніші пройшли вулицями столиці Мінська, вони також відбувалися й в інших містах країни.

Зокрема, в Мінську вдень пройшов кількатисячний «марш жінок»: кілька жіночих колон, які вийшли з різних частин міста, з’єдналися в центрі. Міліція попереджала, що акція несанкціонована, але не перешкоджала самій ході, яка йшла хідниками, не виходячи на проїзну частину центральних вулиць і зупиняючись на світлофорах.

Натомість міліція уважно стежила за журналістами, які висвітлювали марш, перевіряючи їхні акредитації. За повідомленнями, затримали принаймні трьох журналістів – кореспонденту і оператора незалежного телеканалу «Белсат», який мовить на Білорусь із Польщі, Олену Дубовик і Максима Калитовського, а також журналістку видання «Зелений портал» Настю Захаревич. У чому їх звинувачують, наразі не повідомляли.

Раніше 5 вересня в Мінську відбулися й акції студентів кількох вишів. Частина з них відтак вийшла ходою містом. Цю ходу силовики розганяли з застосуванням сили, були затримані кілька десятків учасників. Увечері їх почали відпускати з відділків міліції, склавши на них протоколи про участь у несанкціонованому масовому заході і пообіцявши суд наступного тижня.

Загалом у Мінську, за повідомленнями міліції міста, затримали близько 30 людей, які «демонстрували недержавну символіку і вигукували гасла». Правозахисники кажуть про більш ніж 30 затриманих

Значно менші акції протесту відбулися цього дня в Бресті, Гродні, Гомелі, Новополоцьку, Лепелі й інших містах.

5 вересня стало вже 28-м днем щоденних масових протестів у Білорусі, які почалися з дня президентських виборів 9 серпня, проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».