У Мінську арештували керівників компанії PandaDoc, чий засновник обіцяв допомогу міліціонерам, які відмовляться бити протестувальників

У Білорусі чотирьох співробітників компанії PandaDoc заарештували на два місяці за підозрою в розкраданні в особливо великому розмірі. Це головний бухгалтер Юлія Шардико, директор Дмитро Рабцевіч, директор з продукції Віктор Кувшинов і HR Владислав Міхолап, повідомляє TUT.BY.

У компанії заявляють, що це звинувачення не відповідає дійсності, і називають це помстою за ініціативу засновника компанії Микити Мікада, який пообіцяв допомогу міліціонерам, які відмовляться застосовувати насильство щодо протестувальників.

«Співробітниківа звинувачують в тому, що вони як група осіб, використовуючи своє посадове становище, заволоділи грошовими коштами в розмірі близько 107 тисяч білоруських рублів з бюджету, заподіявши тим самим збитків державі. До співробітників застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на два місяці», – повідомили в компанії і додали, що вся діяльність PandaDoc велася в повній відповідності з законодавством.

У PandaDoc заявили, що будуть змушені закрити компанію в Білорусі, що призведе до втрати високооплачуваних робочих місць, а також максимально яскраво висвітлять цей процес у всіх міжнародних медіа, політичних і економічних колах.

В інстаграмі співзасновник компанії Микита Мікадо попросив айтішників про підтримку, щоб влада знала, що «в разі репресій в ІТ ми будемо боротися. Ми будемо тиснути економічно, політично, інформаційно. Ми будемо переїжджати, позбавляючи режим валютної виручки та податків».

Другого вересня співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю прийшли з обшуком в офіс компанії. Її співзасновник Микита Мікадо – білоруський підприємець, який отримав особливо широку популярність після виходу документального фільму російського журанліста Юрія Дудя про Кремнієву долину, – створив проєкт зі збору грошей для силовиків, які «перейшли на бік добра», тобто тим, хто вирішив змінити професію. Вони вже отримали 594 заявки і зробили виплати за 26 з них.

Головний офіс PandaDoc є в США. Компанія розробляє софт для електронного документообігу та є резидентом білоруського Парку високих технологій. Стартап був заснований в 2011 році і залучив понад $ 30 млн інвестицій.