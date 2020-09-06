«Марш єдності» в Білорусі: правозахисники повідомляють про затримання

Правозахисникам центру «Весна» відомо вже про близько 15 затриманих учасників «Маршу єдності» в Білорусі, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Серед них – керівниця товариства «Екодім» Ірина Сухій, яку забрали з її квартири до Радянського районного управління внутрішніх справ. Також затримали члена Координаційної ради Вольгу Павлову.

Як повідомляють правоохоронці, в районі столичного металургійного заводу силовики схопили кількох людей, які стояли з біло-червоно-білими прапорами. Люди в цивільному також хапали тих, хто тримав національну символіку, біля станцій метро «Пушкінська» і «Схід».

6 вересня тисячі білорусів пройшли центральною частиною Мінська з вимогою відставки фактичного керівника країни Олександра Лукашенка.

Протестувальники пройшли кількома колонами до центру міста, скандуючи «Живе Білорусь» та «Ганьба».

Раніше в неділю силовики обнесли колючим дротом урядові будівлі та пам’ятники в центрі Мінська. Поліція в посиленому режимі патрулювала станції метро, до центру міста підігнали бронетехніку.

Також відомо про акції протесту в містах Гродно та Гомель.

Раніше цього ж дня Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що перекриє проспекти Мінська в день проведення акції.

Щоденних масові протести в Білорусі почалися з дня президентських виборів 9 серпня проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль.

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Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».