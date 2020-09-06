МВС Білорусі заявила, що перекриє проспекти в Мінську на час акцій протесту

Міністерство внутрішніх справ Білорусі попередило про заходи для запобігання «протиправних дій з боку протестувальників» під час акцій у Мінську 6 вересня, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Співробітники міліції несуть службу в посиленому режимі. Для безпеки громадян збільшено кількість нарядів та військових. Додатково задіяна спеціальна техніка міліції та внутрішніх військ МВС. Протягом дня будуть перекриті проспекти міста», – йдеться в заяві.

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Як стверджують в МВС, міліція вживатиме «всіх необхідних заходів, щоб зупинити акції та запобігти порушенню громадського порядку».

Черговий марш протесту запланований на 6 вересня в Мінську. Свідки повідомляють, що силовики вже огородили Жовтневу площу та площу Незалежності столиці.

5 вересня стало вже 28-м днем щоденних масових протестів у Білорусі, які почалися з дня президентських виборів 9 серпня, проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль.

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Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».