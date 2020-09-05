Кулеба пояснив, чи визнає Україна Лукашенка легітимним президентом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода пояснив, чи визнає України чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка легітимно обраним на наступний термін.

«Я вважаю взагалі постановку питання звуження всієї проблеми до «легітимний» чи «нелегітимний» глибоко помилковою», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю» 5 вересня.

За його словами, «в Білорусі зараз розгортаються надзвичайно драматичні процеси… – це інтенсифікація створення союзної держави». Мається на увазі наддержавне утворення, яке Росія і Білорусь домовилися створити ще наприкінці 1990-х років, але яке досі переважно, за деякими винятками, лишалося на папері; останнім часом керівництво Росії чинить на Білорусь дедалі більший тиск, щоб перейти до глибшої інтеграції Білорусі в Росію, а після останніх президентських виборів у Білорусі і масових протестів проти оголошених результатів цей тиск посилився ще більше.

«Питання не в тому. Вийти і сказати гасло «Ми не визнали Лукашенка», а чи вийти і сказати, що «визнали Лукашенка», – то це примітивізація процесу. Наша задача – не гаслами говорити, а конкретними діями захищати свою країну. У нас 1 084 кілометрів спільного кордону з Білоруссю. У нас нескінченна кількість родинних зв’язків. У нас купа громадян України на території Білорусі. У нас глибоко пов’язані економіки. П’ять мільярдів доларів товарообіг. За деякими товарними позиціями експорт із Білорусі до України є критично важливим для нашої держави. Я маю опікуватися цими питаннями», – сказав Кулеба.

«Ми маємо зробити так, що як би не закінчилася ця криза, Україна зазнала мінімально негативного впливу цього процесу. Ось це наша задача», – додав він.

Олександр Лукашенко нині завершує п’ятий термін на посаді, який у світі фактично визнають легітимним. Дата його вступу на посаду на шостий термін, який він, за офіційними даними, здобув, на цей час невідома. У Центральній виборчій комісії Білорусі заявляли, що інавгурація Лукашенка на новий термін відбувається, як правило, протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів (яке відбулося 14 серпня), але конкретну її дату визначать неуточнені «організатори», і вона відбудеться «не пізніше ніж через два місяці». Наразі не визначено, чи визнає світова спільнота шостий термін Лукашенка, який, із погляду офіційного Мінська, почнеться після цієї інавгурації.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Сумніви в цих результатах висловлюють і на Заході.