Влада Білорусі заявляє про понад 600 затриманих на «Марші єдності»

Влада Білорусі заявляє про затримання 633 протестувальників, які вийшли на «Марш єдності» 6 вересня. Цю цифру оприлюднило Міністерство внутрішніх справ країни.

Заява МВС вказує на значно більшу кількість затриманих, ніж свідчили оцінки правозахисних організацій та інших спостерігачів.

Правозахисники вказували на 180 затриманих у Мінську, ще кілька десятків у Бресті, Барановічах та Гродно. Також відомо про сутички демонстрантів із поліцією в Могильові та Гомелі.

У Гомелі та інших містах вранці 7 вересня вже почалися менш масштабні акції.

Представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав демонстрації в Білорусі «вражаючими» та заявив, що вони «показують рішучий намір білоруського народу досягнути свободи, прав і демократії» навіть попри репресії з боку влади.

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У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів.

Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».