Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 вересня 2020, Київ 13:28
Новини | Міжнародні

Влада Білорусі заявляє про понад 600 затриманих на «Марші єдності»

Заява МВС вказує на значно більшу кількість затриманих на «Марші Єдності», ніж свідчили оцінки правозахисників

Влада Білорусі заявляє про затримання 633 протестувальників, які вийшли на «Марш єдності» 6 вересня. Цю цифру оприлюднило Міністерство внутрішніх справ країни.

Заява МВС вказує на значно більшу кількість затриманих, ніж свідчили оцінки правозахисних організацій та інших спостерігачів.

Правозахисники вказували на 180 затриманих у Мінську, ще кілька десятків у Бресті, Барановічах та Гродно. Також відомо про сутички демонстрантів із поліцією в Могильові та Гомелі.

Пікет у Гомелі, 7 вересня 2020 року
Пікет у Гомелі, 7 вересня 2020 року

У Гомелі та інших містах вранці 7 вересня вже почалися менш масштабні акції.

Представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав демонстрації в Білорусі «вражаючими» та заявив, що вони «показують рішучий намір білоруського народу досягнути свободи, прав і демократії» навіть попри репресії з боку влади.

Читайте також: Tut.by: очевидиця повідомила про викрадення Колеснікової в Мінську, з кількома опозиціонерами немає зв’язку

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів.

Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».

У Мінську тисячам людей, які вийшли на вулиці, перегородили дорогу – відео
Embed
У Мінську тисячам людей, які вийшли на вулиці, перегородили дорогу – відео

No media source currently available

0:00 0:02:30 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG