Бюлетені після президентських виборів у Білорусі потрібно перерахувати – президент Чехії

Президент Чеської Республіки Мілош Земан в розмові на телеканалі Primа і CNN Prima News щодо ситуації, яка склалась сьогодні в Білорусі, підтримав пропозицію білоруської політичної діячки Світлани Тіхановської.

«Потрібно перерахувати виборчі бюлетені, звичайно, під міжнародним контролем. Тоді й побачимо, на чиїй стороні правда...На боці тих, хто стверджує, що вибори були сфальсифіковані, що, звичайно, не можна виключити, чи на тих, які стверджують, що ці 80 відсотків для пана Лукашенка є в порядку», – вважає Мілош Земан.

У випадку, якщо якась із сторін відмовиться від перерахування виборчих бюлетенів, тим «вона сама доводить, що має погане сумління», вважає чеський президент.

Щодо самої процедури перерахування виборчих бюлетенів Мілош Земан взяв за основу закон про архівну справу з надією, що він є чинним і в Білорусі. Цей закон передбачає, що виборчі бюлетені після дня виборів повинні певний час зберігатися в архіві.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів.