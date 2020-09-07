Голова МЗС Чехії: санкції ЄС проти влади Білорусі набудуть чинності не пізніше 21 вересня

Перелік білоруських високопосадовців, які підпадуть під санкції Євросоюзу, може бути доповнений, а санкції набудуть чинності до 21 вересня. Про це в ефірі чеського телебачення розповів міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Я вважаю, що санкції ЄС набудуть чинності не пізніше 21 вересня. Від початку до санкційного списку входили 20 осіб, відповідальних за маніпуляції під час виборів та застосування сили проти учасників акцій протесту. Ми знову спостерігаємо жорстке поводження з мирними демонстрантами, тож цей перелік найближчими днями ми можемо розширити», – сказав Петршічек.

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За словами міністра, Євросоюз хоче домогтися початку переговорів між білоруською владою та опозицією.

Крім того, заявив він, керівництво Білорусі повинно виконати зобов’язання, які витікають з участі країни в ОБСЄ. Зокрема це означає забезпечення діяльності цієї міжнародної організації на території країни.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів.