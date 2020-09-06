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06 вересня 2020, Київ 20:36
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У Мінську тисячам людей, які вийшли на вулиці, перегородили дорогу – відео

У Мінську тисячам людей, які вийшли на вулиці, перегородили дорогу – відео
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У Мінську тисячам людей, які вийшли на вулиці, перегородили дорогу – відео

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У Білорусі 6 вересня тисячі людей пройшли центральною частиною Мінська з вимогою відставки фактичного керівника країни Олександра Лукашенка. Протестувальники йшли кількома колонами до центру міста, скандуючи «Живе Білорусь» та «Ганьба». Тим часом правозахисникам центру «Весна» відомо вже про близько 15 затриманих учасників «Маршу єдності» в Білорусі. (Відео Reuters)

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