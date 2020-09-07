МЗС Німеччини заявило про стурбованість долею білоруської опозиціонерки Колеснікової

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас знову попередив Олександра Лукашенка у зв’язку з повідомленнями про придушення протестів у Білорусі.

«Якщо Лукашенко не змінить свій курс, ми відреагуємо», – написав німецький міністр у твітері.

За його словами, Євросоюз «активно працює над пакетом санкцій» і стурбований долею опозиціонерки Марії Колеснікової.

«Ми дуже переживаємо за пані Колеснікову. Одна за одною хвилі репресій йдуть на опозицію, яка готова до діалогу, це неприпустимо», – зазначив Маас.

Уранці 7 вересня ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили, що «невідомі посадили Колеснікову в мікроавтобус з написом «Зв’язок» біля Національного художнього музею і відвезли в невідомому напрямку».

У Головному управлінні внутрішніх справ Мінського міськвиконкому «Інтерфаксу» повідомили, що «мінська поліція не затримувала» Колеснікову. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі також повідомили, що не мають інформації про її затримання.

За повідомленням штабу незареєстрованого кандидата на посаду президента Білорусі Віктора Бабарика, родичі Колеснікової подали до міліції заяву про її зникнення.