Сенатори США оприлюднили резолюцію із закликом запровадити санкції через насилля в Білорусі

Група з 13 американських сенаторів із двох штатів оприлюднила резолюцію із закликом запровадити санкції через насилля проти протестувальників у Білорусі.

Американський сенатор-республіканець Джим Рішч, який є головою комітету Сенату із закордонних справ, заявив, що насилля й репресії проти опозиції в Білорусі є «немислимими».

У тексті резолюції називають вибори президента Білорусі, які відбулися 9 серпня і на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко, «ні вільними, ні чесними».

Автори резолюції закликають відпустити всіх політичних в’язнів та затриманих під час мирних протестів, включно із заарештованими до виборів.

Згідно з резолюцією, США мають запровадити санкції в координації з Європейським союзом та іншими міжнародними партнерами. Рішч назвав це символом міцної підтримки Сполученими Штатами білоруського народу та їхнього права на свободу зібрань, висловлення думок, вільні вибори та верховенство права.

У Мінську та інших містах Білорусі понад місяць відбуваються протести і страйки, які розпочалися після оголошення результатів виборів. Люди протестують проти офіційних результатів голосування, вважаючи їх сфальсифікованими. У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Сотні людей були затримані і під час останньої на сьогодні масової акції, Маршу героїв 13 вересня.