МВС Білорусі: під час протестів затримані понад 400 людей

Під час протестів у Мінську затримали понад 400 людей, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Білорусі в телеграмі.

«У різноманітних районах столиці затримали понад 400 людей», – розповіла речниця.

13 вересня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська та інших міст, щоб закликати президента Білорусі Олександра Лукашенка призначити нові президентські вибори. Той послідовно відмовляється від перемовин з опонентами та проведення нових виборів.

За даними ООН, за більш як місяць антиурядових протестів у Білорусі затримали до шести тисяч людей. У деяких випадках вони заявляли про тортури з боку правоохоронців.