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13 вересня 2020, Київ 22:02
Новини | Міжнародні

МВС Білорусі: під час протестів затримані понад 400 людей

Протестний марш у Мінську, 13 вересня 2020 року

Під час протестів у Мінську затримали понад 400 людей, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Білорусі в телеграмі.

«У різноманітних районах столиці затримали понад 400 людей», – розповіла речниця.

13 вересня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мінська та інших міст, щоб закликати президента Білорусі Олександра Лукашенка призначити нові президентські вибори. Той послідовно відмовляється від перемовин з опонентами та проведення нових виборів.

За даними ООН, за більш як місяць антиурядових протестів у Білорусі затримали до шести тисяч людей. У деяких випадках вони заявляли про тортури з боку правоохоронців.

Протести у Білорусі: фоторепортаж із «Маршу героїв» у Мінську
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Протести у Білорусі: фоторепортаж із «Маршу героїв» у Мінську

Масштабні марші протестів проходять у Мінську та інших містах Білорусі вже п’яту неділю поспіль. Сьогоднішня хода відбувається під назвою «Марш героїв».

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