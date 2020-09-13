МВС Білорусі: в Мінську затримані близько 250 осіб

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що на 15:00 за країні силовики затримали близько 250 осіб за використання прапорів та «іншої символіки, яка не зареєстрована в установленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого».

За даними МВС, у країні виявлено 17 вогнищ протестної спрямованості, в акціях бере участь не більш як три тисячі людей.

«З огляду на, що протестувальники заблокували проїжджу частину в різних точках Мінська, співробітники ДАІ вживають заходів щодо обмеження руху і організації об’їздів. Співробітники міліції орієнтовані на охорону громадського порядку, припинення правопорушень та інших активних дій з боку протестувальників», – ідеться в повідомленні.

Станом на 15:55 у списку затриманих, який складають правозахисники з групи «Весна», фігурує 66 пунктів (у деяких із цих пунктів – не одне прізвище, а вказівка на зразок «Санкович Вероніка з татом»).

У Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається «Марш героїв», у якому беруть участь десятки тисячі людей. У центрі столиці відключений мобільний інтернет.

«Щодня у нашого народу народжуються справжні герої. Марія Колесникова, яка рве паспорт і дає відсіч «слабовикам» прямо на кордоні. Хлопці з Організації порятунку на воді, які рятують людей, попри всі наслідки. Юрій Корзун, який приковує себе наручниками до шахти. Рятувальник з МНС, який відмовляється знімати національний прапор. Члени Координаційної ради, студенти і лікарі, наші чудові жінки, журналісти і жителі районів, політв’язні і ті, хто щодня виходить на вулицю. Білоруси за останній місяць стали воістину героїчним народом. І ми не дозволимо карателям навіть думати, що білоруси забудуть і пробачать їхні злочини», – йшлося в анонсі заходу.

У Мінську та інших містах Білорусі більш як місяць тривають протести і страйки, що розпочалися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими вшосте переміг Олександр Лукашенко.

У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Багато з них були жорстоко побиті. Всього було заарештовано понад 7 тисяч людей. За даними ООН, загинули чотири людини, доля ще восьми невідома.