На «Марші героїв» у Мінську затримані десятки людей – правозахисники

Станом на 15:15 у столиці Білорусі Мінську на опозиційному «Марші героїв» силовики та невстановлені особи в балаклавах затримали кілька десятків людей, свідчать дані правозахисної групи «Весна». На цей час у списку затриманих фігурує 46 прізвищ.

У Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається «Марш героїв». У центрі столиці відключений мобільний інтернет.

«Щодня у нашого народу народжуються справжні герої. Марія Колесникова, яка рве паспорт і дає відсіч «слабовикам» прямо на кордоні. Хлопці з Організації порятунку на воді, які рятують людей, попри всі наслідки. Юрій Корзун, який приковує себе наручниками до шахти. Рятувальник з МНС, який відмовляється знімати національний прапор. Члени Координаційної ради, студенти і лікарі, наші чудові жінки, журналісти і жителі районів, політв’язні і ті, хто щодня виходить на вулицю. Білоруси за останній місяць стали воістину героїчним народом. І ми не дозволимо карателям навіть думати, що білоруси забудуть і пробачать їхні злочини», – йшлося в анонсі заходу.

У Мінську та інших містах Білорусі більш як місяць тривають протести і страйки, що розпочалися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими вшосте переміг Олександр Лукашенко.

У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Багато з них були жорстоко побиті. Всього було заарештовано понад 7 тисяч людей. За даними ООН, загинули чотири людини, доля ще восьми невідома.