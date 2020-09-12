Протести в Білорусі: в Мінську жорстоко розігнали «Жіночий марш»

У Білорусі, де з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові вуличні протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль, у кількох містах відбулися нові протести; найбільший із них, приблизно 10-тисячний, за оцінками, «Жіночий марш» у столиці Мінську, жорстоко розігнали силовики, затримавши загалом сотні людей.

Затримання в Мінську почалися з самого початку маршу, учасниці якого збиралися кількома колонами в різних частинах міста, щоб зустрітися в центральній частині. Після розгону однієї з колон силовики взялися за інші. Серед затриманих там були, зокрема, журналісти незалежного телеканалу «Белсат», який веде мовлення на Білорусь із Польщі, Катерину Андреєву і Максима Калитовського, який затримали просто під час передачі в прямому ефірі.

Також серед затриманих, за повідомленнями, – невідомий водій, який, маючи на перехресті зелене світло, все ж зупинився, щоб пропустити колону жінок. Жінки намагалися відбити його в силовиків, але ті розкидали демонстранток. Затримали також іще одного перехожого, який знімав цю сутичку на телефон.

Затримання відбувалися і в інших місцях, де проходив жіночий марш, який був змушений кілька разів змінювати маршрут через кордони силовиків.

Одним із головних гасел маршу, що відбувся на мінський День міста, було «Борися, як Маша», чи «Поверніть нашу Машу!» Йдеться про Марію Колесникову, членкиню президії опозиційної Координаційної ради, яка нині перебуває за ґратами після невдалої спроби влади змусити її виїхати з Білорусі за кордон.

Крім того, людей продовжують затримувати і після закінчення маршу. Повідомляють про затриманого чоловіка, який ішов із білоруським національним біло-червоно-білим прапором, першим державним прапором незалежної Білорусі, який нинішня влада заборонила. Також затримували велосипедистів, яких забирали разом із велосипедами – потенційних учасників велопробігу солідарності з протестами, який проїхав у місті в супроводі автоколони силовиків.

Також у Гродні близько сотні жінок влаштували пікет протесту в центрі міста. Міліція попередила їх, що акція незаконна, але не стала розганяти. Учасниці пікету, закінчивши його, розійшлися мирно.

Тим часом чинний президент Олександр Лукашенко, за деякими повідомленнями, зібрав чергову нараду з силовиками в своєму палаці.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові вуличні протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Найчисленніші акції традиційно відбуваються в Мінську по неділях. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади», майже всіх членів президії Коордради змусили виїхати за кордон або затримали.

На Заході також заявляють, що не визнають офіційних результатів виборів у Білорусі, і закликають офіційний Мінськ припинити переслідування прихильників опозиції, громадських активістів і покласти край насильству щодо учасників протестів із боку співробітників силових структур.