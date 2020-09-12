Білорусь: затримання на жіночому марші (фотогалерея)

12 вересня у Мінську проходить чергова жіноча акція. Близько 15-ї години перед ратушею зібралося кілька тисяч жінок. Акція розпочалася зі затримань.



Невдовзі після початку зібрання до площі Свободи під'їхали маршрутки з тонованими вікнами та 5 автозаків, і силовики почали затримувати жінок: деяких тягнули по землі.



Упродовж близько 20 хвилин площу Свободи майже повністю «розчистили». Декому з жінок вдалося врятуватися. За підрахунками, сотні жінок були затримані. Представники сил безпеки деякий час продовжували шукати жінок у дворах, а журналістів витіснили з площі.