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12 вересня 2020, Київ 18:45
Фотогалереї

Білорусь: затримання на жіночому марші (фотогалерея)

12 вересня у Мінську проходить чергова жіноча акція. Близько 15-ї години перед ратушею зібралося кілька тисяч жінок. Акція розпочалася зі затримань.

Невдовзі після початку зібрання до площі Свободи під'їхали маршрутки з тонованими вікнами та 5 автозаків, і силовики почали затримувати жінок: деяких тягнули по землі.

Упродовж близько 20 хвилин площу Свободи майже повністю «розчистили». Декому з жінок вдалося врятуватися. За підрахунками, сотні жінок були затримані. Представники сил безпеки деякий час продовжували шукати жінок у дворах, а журналістів витіснили з площі.

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