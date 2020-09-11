США повідомили про свої плани санкцій щодо влади Білорусі

Сполучені Штати Америки повідомили про свої плани запровадження санкцій щодо влади Білорусі після президентських виборів у тій країні, офіційні результати яких широко вважають сфальсифікованими.

Вашингтон очікує, що протягом лічених днів зможе остаточно визначити свій перелік осіб, які потраплять під санкції через причетність до цих фальсифікацій, а також до насильства проти учасників протестів у Білорусі, повідомив заступник державного секретаря США Стівен Біґан.

За його словами, санкції США будуть паралельними до аналогічних обмежувальних заходів Європейського союзу, але США і ЄС не будуть обов’язково чекати одне на одного зі своїми санкціями.

Він наголосив, що США підтримують вимоги опозиційної кандидатки на виборах президента Світлани Тихановської про «справді вільні і чесні президентські вибори, звільнення всіх політичних в’язнів і розслідування злочинів влади проти народу».

Чільний американський дипломат також застеріг, що «керівник Білорусі (чинний президент Олександр Лукашенко – ред.) вдається до насильства, щоб утримати владу, і дедалі більше покладається на підтримку Москви». «Якщо Кремль буде продовжувати йти цим шляхом, він ризикує повернути білоруський народ, який не бачить кривди з боку Росії, проти Москви», – сказав Біґан.

Олександр Лукашенко, якого оголосили переможцем виборів на шостий термін поспіль, має 14 вересня зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, який уже висловлював йому підтримку і вимагає у відповідь прискорити тіснішу інтеграцію Білорусі в Росію. Лукашенко заперечує фальсифікації на виборах, а його влада жорстоко придушує протести проти офіційних результатів, які тривають по всій країні щодня без перерв із самого дня виборів 9 серпня. Тим часом цих офіційних результатів не визнають ні білоруська опозиція, ні багато хто на Заході.

Євросоюз нині готує свій список членів керівництва Білорусі, які через заявлену в ЄС причетність до фальсифікацій і до насильства проти демонстрантів мають потрапити під санкції. Але, за повідомленнями, ці санкції наразі блокує Кіпр, який вимагає натомість схожих заходів проти Туреччини через суперечку навколо розвідки Анкарою природних копалин у спірних ділянках у Середземному морі.

12 вересня Кіпр має відвідати державний секретар США Майк Помпео.