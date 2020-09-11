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11 вересня 2020, Київ 19:45
Новини | Міжнародні

США повідомили про свої плани санкцій щодо влади Білорусі

Стівер Біґан (на фото) зустрічався зі Світланою Тихановською під час свого візиту до Литви, де вона зараз перебуває, 24 серпня 2020 року

Сполучені Штати Америки повідомили про свої плани запровадження санкцій щодо влади Білорусі після президентських виборів у тій країні, офіційні результати яких широко вважають сфальсифікованими.

Вашингтон очікує, що протягом лічених днів зможе остаточно визначити свій перелік осіб, які потраплять під санкції через причетність до цих фальсифікацій, а також до насильства проти учасників протестів у Білорусі, повідомив заступник державного секретаря США Стівен Біґан.

За його словами, санкції США будуть паралельними до аналогічних обмежувальних заходів Європейського союзу, але США і ЄС не будуть обов’язково чекати одне на одного зі своїми санкціями.

Він наголосив, що США підтримують вимоги опозиційної кандидатки на виборах президента Світлани Тихановської про «справді вільні і чесні президентські вибори, звільнення всіх політичних в’язнів і розслідування злочинів влади проти народу».

Чільний американський дипломат також застеріг, що «керівник Білорусі (чинний президент Олександр Лукашенко – ред.) вдається до насильства, щоб утримати владу, і дедалі більше покладається на підтримку Москви». «Якщо Кремль буде продовжувати йти цим шляхом, він ризикує повернути білоруський народ, який не бачить кривди з боку Росії, проти Москви», – сказав Біґан.

Олександр Лукашенко, якого оголосили переможцем виборів на шостий термін поспіль, має 14 вересня зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, який уже висловлював йому підтримку і вимагає у відповідь прискорити тіснішу інтеграцію Білорусі в Росію. Лукашенко заперечує фальсифікації на виборах, а його влада жорстоко придушує протести проти офіційних результатів, які тривають по всій країні щодня без перерв із самого дня виборів 9 серпня. Тим часом цих офіційних результатів не визнають ні білоруська опозиція, ні багато хто на Заході.

Євросоюз нині готує свій список членів керівництва Білорусі, які через заявлену в ЄС причетність до фальсифікацій і до насильства проти демонстрантів мають потрапити під санкції. Але, за повідомленнями, ці санкції наразі блокує Кіпр, який вимагає натомість схожих заходів проти Туреччини через суперечку навколо розвідки Анкарою природних копалин у спірних ділянках у Середземному морі.

12 вересня Кіпр має відвідати державний секретар США Майк Помпео.

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