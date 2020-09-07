ЄС розширює санкційний список проти білоруських чиновників до 31 – Reuters

Європейський союз готується розширити санкцїі проти білоруської влади і включити до переліку 31 чиновника, повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на свої джерела.

В початковому варіанті списку було 14 людей, але, за наполяганням низки країн, туди додали ще 17 імен.

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Фактичного керівника Білорусі Олександра Лукашенка в переліку все ще немає, однак представник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістофер Бургер заявив 7 вересня, що консультації щодо санкцій проти нього тривають.

Раніше голова МЗС Чехії Томаш Петршічек повідомив, що ЄС може ухвалити санкції до 21 вересня. Однак наразі консенсусу в цьому питанні немає, адже Греція та Кіпр пов’язують запровадження санкцій проти Білорусі з розширенням санкцій проти Туреччини в зв’язку з її геологорозвідувальних робіт на спірному шельфі в Середземному морі. На запровадження санкцій мають дати згоду всі 27 країн Євросоюзу.

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Країни ЄС не визнали результатів виборів президента Білорусі 9 серпня. Литва, Латвія та Естонія вже запровадили санкції на державному рівні проти керівництва цієї країни, в тому числі й Олександра Лукашенка. Водночас інші члени ЄС, в тому числі Німеччина, стверджують, що санкції не повинні бути надто жорсткими, аби не закрити шляхи діалогу з Мінськом.

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів.