Лукашенко зустрінеться з Путіним 14 вересня – Кремль

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві 14 вересня, повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Так, візит Лукашенка, дійсно, відбудеться в понеділок, 14 вересня, буде робочий візит. У нього [Лукашенка] відбудеться спілкування з президентом Путінним», – сказав Пєсков.

За його словами, президенти не збираються підписувати документів. Також Кремль наразі не повідомляє, де відбудуться переговори лідерів і яка їхня тема.

Президенти домовилися про зустріч під час телефонної розмови наприкінці серпня. Спілкування відбулося на тлі антивладних протестів, які розпочалися після того, як Олександра Лукашенка вшосте поспіль оголосили переможцем виборів президента.