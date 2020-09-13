МВС Білорусі повідомило про затримання понад 100 людей на акціях протесту 12 вересня

На акціях протесту 12 вересня в Білорусі затримані 114 людей, із них 99 – у Мінську, свідчать офіційні дані МВС. До суду в установах тимчасового тримання перебуватимуть 87 із затриманих.

У МВС твердять, що на акції протесту вийшли не більш як 1700 людей. За підрахунками незалежних журналістів, тільки в Мінську на вулиці вийшли від тисячі до 10 тисяч демонстрантів.

У Мінську та інших містах Білорусі 12 вересня відбулися жіночі марші, на яких затримали десятки людей. Жіночі марші вже традиційно відбуваються в країні по суботах.

У Білорусі більш як місяць тривають протести і страйки, що почалися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими в шостий раз переміг Олександр Лукашенко.

У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Багато з них були жорстоко побиті. Всього було заарештовано понад 7 тисяч людей. За даними ООН, загинули чотири людини, доля ще восьми невідома.