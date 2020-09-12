Білорусь: у День міста в Мінську запланований несанкціонований жіночий марш

У столиці Білорусі Мінську на ці вихідні припадає День міста. Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, 12 вересня у столиці очікується несанкціонований жіночий марш.

Згідно з повідомленням, він пройде, як і останніми часом щосуботи, після обіду.

Марші жінок присвячені незгоді із фальсифікаціями на виборах, проти насильства з боку сил безпеки і затримання мирних демонстрантів. Цього тижня силовики знову почали затримувати жінок під час несанкціонованих акцій протесту.

11 вересня під час акцій протесту було затримано 32 людини, 18 з них залишено під вартою – до судового розгляду, повідомило МВС Білорусі. Загалом силовики нарахували 12 провладних мітингів та 13 протестів за минулу добу.

Від 9 серпня, коли в Білорусі пройшли президентські вибори, там не припиняються багатотисячні протести проти офіційних підсумків голосування. Учасники виступів заявляють про фальсифікації результатів і закликають до відставки президента Олександра Лукашенка.

США, країни ЄС, Велика Британія заявили, що також не визнають підсумки виборів в Білорусі. На Заході закликали офіційний Мінськ припинити переслідування прихильників опозиції, громадських активістів і покласти край насильству щодо учасників протестів із боку співробітників силових структур.