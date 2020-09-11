«Ми починаємо дипломатичну війну». Білоруські прикордонники опублікували відео огляду автомобіля українського посла

Державний прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду автомобіля посла України Ігоря Кизима прикордонниками після перетину українсько-білоруського кордону 5 вересня.

На відео співробітник прикордонного пункту «Нова Гута» повідомляє послу, що «відповідно до закону, він відповідає за прикордонний контроль», включаючи огляд автомобіля, і просить відкрити багажник.

Ігор Кизим нагадав прикордоннику, що згідно з Віденською конвенцією, огляд особистого багажу дипломата при перетині кордону країни, де він працює, не проводиться, якщо немає поважних причин.

На що прикордонник відповів, що не хоче оглядати особистий багаж посла, а просто запропонував йому відкрити задні двері машини, щоб він міг оглянути багажник.

«Ми не збираємося оглядати особисті речі», – заявив прикордонник.

Ігор Кизим відкрив багажник, але попередив, що надішле ноту до білоруського МЗС.

«Ми починаємо дипломатичну війну. Ви цього хочете?» – сказав посол.

Пізніше у телеграмі прикордонний комітет Білорусі заперечив порушення зі свого боку.

10 вересня в інтерв’ю hromadske.ua Кизим заявив, що «за 27 років роботи він ще ніколи не стикався з таким ставленням до посла України» і наголосив, що воно «взагалі не відповідає дипломатичній практиці».

Віденська конвенція про консульські відносини 1963 року передбачає, що особистий багаж дипломатів у країні їхнього перебування звільняється від митного огляду. Він може бути оглянутий лише в разі, якщо є серйозні підстави припускати, що в ньому містяться заборонені предмети.

Ігор Кизим минулого тижня повернувся до Мінська після консультацій у Міністерстві закордонних справ України.

17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України вперше в історії викликало свого посла в Білорусі до Києва на консультації «для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів, …виключно через неприпустимі дії Мінська».

Він нагадав, що Білорусь передала 32 із 33 затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність «усіх правових і моральних підстав передати їх Україні», а Олександр Лукашенко «неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі».

Про те, що Україна заморозила контакти з офіційним Мінськом, Кулеба повідомив наприкінці серпня. Українська сторона, за його словами, планує відновити відносини, якщо це перестане нести моральні і репутаційні втрати для офіційного Києва.

Він також повідомив, що Україна приєдналася до заяви Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі значно раніше, ніж про це стало відомо українським журналістам. У тій заяві від 11 серпня ЄС попередив про «глибокий перегляд» відносин із Мінськом і можливість санкцій. У Європейському союзі заявили також, що вибори президента Білорусі не були «ні вільними, ні чесними».

У МЗС Білорусі відповіли, що Мінськ не ставив «діалог з Україною на так звану «паузу» – це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її старших зовнішньополітичних партнерах. Зі свого боку, готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна і її дружній і братній нам народ».