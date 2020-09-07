В ОГП розповіли про подальші дії щодо виданих Росії «вагнерівців»

Україна планує на національному рівні притягувати до відповідальності учасників збройного конфлікту на Донбасі – «вагнерівців», яких Білорусь, попри запит України, видала Росії, повідомив Радіо Свобода заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов. В Офісі генпрокурора він курує роботу створеного менше ніж рік тому Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту (неофіційно його називають «департаментом війни»).

За словами Мамедова, українська сторона також використовуватиме «інші інструменти кримінального процесу, в тому числі міжнародні».

«Обставина, що підозрюваних осіб передали до Російської Федерації, кардинально ситуацію не змінює. Ми зібрали достатню доказову базу щодо вчинення злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі. Вони всі мають підозри», – сказав Мамедов в інтерв’ю Радіо Свобода.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни.

14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

В Україні назвали «недружнім кроком» дії влади Білорусі, яка видала бойовиків Росії, попри запит на екстрадицію до України.