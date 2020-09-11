МВФ: угоди з Білоруссю не досягли через «суттєві розбіжності»

Влада Білорусі не домовилася з Міжнародним валютним фондом про виділення країні фінансової підтримки у зв'язку з погіршенням економічної ситуації і пандемію COVID-19, повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс. Йдеться про 940 мільйонів доларів, які в березні цього року запросив білоруський уряд.

«У березні Білорусь звернулася до фонду, щоб обговорити можливе надання екстреної допомоги, але угода досягнута не була. І ми не знайшли способів подолати суттєві розбіжності щодо належних заходів реагування на нинішні труднощі», – зазначив Райс.

За його словами, Білорусь планувала скористатися інструментом прискореного фінансування, в рамках якого МВФ надає допомогу постраждалим від наслідків пандемії країнам.

«Даний механізм не містить якихось жорстких умов ..., але [для його використання] необхідні гарантії прозорості й ухвалення належних політичних заходів, щоб забезпечити використання коштів на боротьбу з пандемією і сприяння економічній стабільності», – пояснив Райс.

Під гарантіями, за його словами, малися на увазі «заходи щодо стримування пандемії, відповідно до рекомендацій ВООЗ, що є стандартною процедурою [МВФ] для всіх країн», які хочуть отримати допомогу.

У червні Олександр Лукашенко заявляв, що МВФ продовжує вимагати від Білорусі запровадити «карантин, ізоляцію, комендантську годину» для отримання кредиту. Він наголосив, що для країни є неприйнятними нав’язувані їй при кредитуванні додаткові умови, які не стосуються фінансової частини.

Раніше Лукашенко заявляв, що на економічну ситуацію в Білорусі тисне політична криза. У країні тривають протести і страйки на підприємствах, через підвищений попит в обмінниках виник дефіцит іноземної валюти. Економісти кажуть: найсерйозніша проблема зараз – нездатність країни виплатити борги.

Найбільше в країні кредитна установа – «Беларусьбанк» – вже обмежила видачу кредитів населенню. Десятки компаній, в тому числі з перспективного IT-сектора, заявляють про переїзд із Білорусі через тривалу політичну кризу.

Сам Лукашенко 14 вересня збирається до Москви.

Візит пройде на тлі масових протестів у Білорусі, які тривають вже місяць.