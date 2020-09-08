Лукашенко – російським ЗМІ: «я просто так не піду»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 вересня дав інтерв’ю представникам кількох державних російських ЗМІ, в якому заявив, що «просто так не піде» з посади.

Інтерв’ю брали головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, кореспондент російського «Першого каналу» Антон Верницький, ведучий програми «Вєсти» на телеканалі «Росія-1» Євген Рожков і головний редактор радіостанції «Говорить Москва» Роман Бабаян.

Інтерв’ю, яке незабаром покажуть російські канали, поки що не опубліковане, але деякі заяви, зроблені Лукашенком у ході розмови, стали відомі:

«Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!»

«Ми готові провести реформу Конституції, після цього не виключаю дострокових президентських виборів».

При цьому Лукашенко визнав, що «трохи пересидів» на посаді. «Так, можливо, я трохи пересидів, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів», – заявив він.

Лукашенко заявив, готовий поглиблювати інтеграцію з Росією, за умови, що запрацюють механізми Союзної держави, які зараз не працюють.

На думку Лукашенка, за нинішньою хвилею протестів у Білорусі «стоять американці», які діють через Польщу і Чехію.

Лукашенко також пояснив свою появу з автоматом під час мітингу опозиції в Мінську 23 серпня. За його словами, це «означало тільки одне: я нікуди не втік і готовий захищати країну до кінця».

Про Марію Колеснікову, яка, за повідомленнями її соратників, порвала свій паспорт і так завадила недобровільному виїзду з Білорусі, Лукашенко сказав: «Колеснікова затримана за порушення правил перетину держкордону». Вона «хотіла втекти» в Україні, де живе її сестра.

У Білорусі від 9 серпня, дня виборів президента, на яких переможцем оголосили Лукашенка, тривають масові протести. Люди вимагають нових виборів і відставки Лукашенка.