Білоруський блогер з Польщі, який став рушійною силою протестів

П’ять років тому білоруський підліток, який вчився знімати кіно в Польщі, створив YouTube-канал, на якому показував сатиричні відеоролики про «беззмінного» лідера своєї країни Олександра Лукашенка.

Не порозумівшись з мережею YouTube щодо авторських прав, студент Степан Путило в 2018 році переніс свій канал та свою тактику в Telegram. Це – додаток для обміну повідомленнями, чиї технології кодування зробили його надзвичайно популярним у Росії, Ірані та інших країнах, чиї уряди пригнічують незалежні ЗМІ та комунікації.

Минулого коротких два роки, і в час протестів у Білорусі канал Nexta («нєхта» – у перекладі з білоруської означає «хтось» – ред.) набуває небувалої популярності, насамперед серед білорусів, які шукають нецензуровану інформацію про події в країні, де державні ЗМІ зазвичай служать лише рупором для уряду.

Фото та відео, які надсилають користувачі, переадресовані новини, гострі думки та інструкції для вуличних протестувальників – це те, що привабило до каналу понад 2 мільйони підписників і зробило одним з найпопулярніших каналів з білоруським контентом у Telegram.

А оскільки протести проти Лукашенка і через місяць після суперечливих виборів не думають вщухати, Nexta стоїть в авангарді – і в документуванні демонстрацій, і в їхньому заохоченні.

«Трохи революціонери»

Ми є сучасним інформаційним каналом, переважно для молоді

«Ще до початку білоруської революції ми були нетрадиційним ЗМІ, – говорить 22-річний Степан Путило в телефонній розмові з кореспондентом Російської служби Радіо Свобода, яка відбулася 3 вересня. – У нас не було централізованого вебсайту в інтернеті – ми є сучасним інформаційним каналом, переважно для молоді».

Відтоді, як почалися протести, «ми трохи змінилися і стали трохи схожими на революціонерів, тому що люди хочуть цього від нас», каже він.

Зараз ми не лише інформуємо, але й певною мірою координуємо людей

«Нас просять опублікувати плани, в яких описується, що робити, тому що в Білорусі просто немає чітких лідерів, особливо таких, хто має таку аудиторію, – говорить Путило. – Якби були, їх би негайно затримали. Зараз ми не лише інформуємо, але й певною мірою координуємо людей».

Із командою з шести осіб, яка працює з громадського центру у Варшаві, Путило, який також використовує псевдонім Степан Свєтлов, публікує десятки повідомлень на каналі Telegram.

7 вересня, одного дня після того, як десятки тисяч білорусів вийшли на вулиці Мінська на 29-й день протестів, Nexta опублікувала російською мовою (якою переважно говорять в Білорусі) заяву про підтримку лідерів Європейського союзу та новини про зникнення одного з провідних опозиційних діячів країни.

6 вересня канал опублікував відеозаписи, інші повідомлення з протесту та аерофотознімки зі схемою, на яких вулицях мітингувальники могли б обійти спецназ, який блокував ключовий бульвар. Також там можна побачити, що 30 тисяч учасників, про яких повідомляла білоруська влада, є, за даними Nexta та білоруських опозиційних груп, до смішного низькою цифрою.

Ми нікого не змушуємо протестувати. Ми говоримо людям, що вони можуть вийти, відстояти свої права. Білоруси виходять самі

«Ми нікого не змушуємо протестувати, – зазначає Путило. – Ми говоримо людям, що вони можуть вийти, відстояти свої права. Білоруси виходять самі».

Уродженець Мінська Путило поїхав до польського міста Катовіце вчитися знімати кіно, а потім після закінчення університету переїхав до польської столиці.

Він не був на батьківщині з 2018 року, коли білоруська влада порушила кримінальне провадження, звинувативши його в «образі президента» на YouTube. Зрештою YouTube припинив роботу каналу Путила після того, як влада Білорусі поскаржилася на порушення авторських прав, що спричинило перехід у Telegram.

«Ми отримали десятки погроз на свою адресу, нам навіть погрожували, що наш офіс буде підірваний», – сказав він. Його батьки та його молодший брат втекли до Польщі, побоюючись за свою безпеку.

Відповідно до повідомлень, польська поліція тепер охороняє будівлю, де розташований його офіс, але Путило цього не коментує.

У 2019 році канал Nexta набув нової популярності – після того, як опублікував таємні та конфіденційні документи, які, ймовірно, надійшли з Білорусі, про те, що працівник ДАІ, який, за словами влади, покінчив життя самогубством, насправді став жертвою вбивства.

«Люди завжди були незадоволені, а особливо впродовж останніх років, коли їм справді набридло», – говорить Путило про президента Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року і продовжив своє правління на виборах, які міжнародні спостерігачі назвали недемократичними.

«Чудовий приклад для решти світу»

Після виборів 9 серпня, які, на думку опонентів, були сфальсифіковані, щоб надати Лукашенкові понад 80 відсотків голосів, «людям вдалося об'єднатися, і тепер вони відчувають себе господарями на своїй землі», сказав Путило.

«Тим не менше, існують ще «силовики» – співробітники міліції та безпеки, які є основою режиму Лукашенка. Однак він більше не має підтримки серед багатьох чиновників. Вони підтримують не його, а лише самі себе», – вважає він.

Путило заявив, що білоруси покладали справжні надії на Лукашенка, але його дії протягом 26 років перебування на цій посаді втомили їх. Останньою краплею були, як вважають опозиціонери і протестувальники, фальсифікація виборів та жорсткі репресії з боку міліції – арешт сотень людей та докази катувань багатьох із них.

«Білоруси показали чудовий приклад всьому світу. Під час протестів люди навіть роззувались, коли вилазили на лавки, приносили одне одному воду, їжу, квіти. Це свідчить про високий рівень самоорганізації», – вважає він.

«Лукашенко каже білорусам, що держава виростила їх і зробила з них людей, а вони невдячні. Однак це самі люди навчають дітей у школах і створюють робочі місця, а держава, в особі Лукашенка, не поважає цих людей», – говорить молодий активіст, за життя якого його країна не бачила жодного іншого лідера, крім Лукашенка.

Над матеріалом працювали Mike Eckel та Daria Yurieva.