Лукашенко допустив, що «трохи пересидів» на посаді президента

Олександр Лукашенко 8 вересня дав інтерв’ю чотирьом російським державним телеканалам, під час якого допустив, що термін його роботи на посаді президента, ймовірно, був перевищений.

«Так, можливо, я трохи пересидів, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів», – заявив він.

Лукашенко знову наголосив, що не піде у відставку, і повторив свої припущення про те, що нові вибори можуть бути проведені після конституційної реформи. Цю його пропозицію опозиція вважає тактикою затягування для припинення протестів, які тривають у країні від 9 серпня, дня президентських виборів.

Головна редакторка RT Маргарита Симоньян, яка брала участь в інтерв’ю, заявила, що воно «було дуже щирим».

Лукашенко, який вже 26 років перебуває при владі в Білорусі, відмовився провести переговори з опозицією і відкинув заклики до проведення нових виборів. Протести в країні тривають вже п'ятий тиждень, силовики затримують учасників акцій, переслідують представників опозиції.