Київ протидіятиме спробам спецслужб Білорусі і Росії зловживати відкритістю кордонів України для іноземців – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію, яка виникла 8 липня довкола білоруських опозиціонерів на білорусько-українському кордоні.

«ДПСУ вже висловила офіційну позицію у зв’язку з перебуванням на території України громадян Білорусі Івана Кравцова та Антона Роднєнкова, які також є членами Координаційної ради білоруської опозиції. Від себе додам: попри обмеження щодо в’їзду іноземців, український кордон відкритий для громадян Білорусі, які хочуть перетнути його на законних підставах. Водночас ми будемо жорстко протидіяти будь-яким спробам спецслужб Білорусі чи Росії використати цю нашу відкритість для того, щоб зіпсувати відносини між білоруським та українським народами», – написав Кулкба у фейсбуці.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив , що 8 липня білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова «насильницьки видворили» з Білорусі, а щодо Марії Колеснікової цього не вдалося зробити і вона залишилася на території Білорусі. «Інтерфакс-Україна» з посиланням на свої джерела повідомив, що Колеснікова розірвала свій паспорт.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський розповів Білоруській службі Радіо Свобода, що Колеснікову затримали прикордонники. Посольство України в Мінську, зі свого боку, підтвердило, що Роднєнков та Кравцов виїхали до України.

Зранку 8 вересня Бичковський повідомляв Білоруській службі Радіо Свобода, що члени Координаційної ради Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов виїхали в бік України.

Марія Колеснікова – представник штабу арештованого кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика. Вона здобула популярність під час передвиборчої кампанії як учасниця «жіночого тріо» – разом із дружиною іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкала і кандидаткою в президенти Світланою Тихановською.

7 вересня видання Tut.by з посиланням на очевидців написало, що Марію Колеснікову вранці 7 вересня викрали в центрі Мінська.

Акції проти президента Олександра Лукашенка відбуваються в столиці Білорусі та інших містах уже майже місяць – після виборів 9 серпня, результати яких, як стверджують учасники протесту, були сфальсифіковані.

У перші дні учасників акцій протесту масово затримували, є значне число свідчень про побиття і знущання над затриманими.