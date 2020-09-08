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08 вересня 2020, Київ 13:46
Новини | Міжнародні

Тихановська у зверненні до ПАРЄ закликала запровадити санкції проти Білорусі

Тихановська назвала ситуацію в Білорусі «абсолютно недопустимою»

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська під час виступу перед Парламентською асамблеєю Ради Європи закликала запровадити санкції проти Білорусі, зокрема проти президента Олександра Лукашенка та інших представників влади.

Вона назвала ситуацію в країні «абсолютно недопустимою» і заявила, що Лукашенко більше не представляє Білорусь.

У Білорусі 9 серпня розпочалися протести, це сталося після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Учасники протестів вважають, що підсумки виборів сфальсифікували, а насправді перемогла Світлана Тихановська. Щодня на вулиці виходять тисячі демонстрантів. У перші дні влада жорстоко розганяла їх, потім затримувати людей стали вибірково.

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